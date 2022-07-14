180 ay vadeyle yarı fiyatına satılık evler! Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut satış ilanları... 85.000 TL'ye, 255.000 TL'ye satılıyor!

İpotek gösterilen evler bir bir tahsil edilince devlet bankalarının konut stoku da olabildiğince arttı. Bu yüzden bankalar hem konutları olabildiğince indirimli fiyata vermeye başladı hem de düşük faiz seviyesi ve 180 ay vade olanağı sundu. Bankaların elindeki taşınmaz miktarı yüksek sayılara ulaşınca damping başlatma kararı alındı. Konutlara ederinden %20 seviyesinde indirim de yapıldı. Uzun vadeler durumunda ev almayı dilediğiniz vakit Halkbank her vakit ayrıcalıklı fırsatlarıyla ön plana çıkmayı başarmış olan bir bankadır. Bu kapsamda Ziraat Bankası satılık konutlarına dair kapsamlı bir incelemenin içinde yer alabilmek yanında mühim kazanımları getirmektedir. Böylece ayrıcalıklı fırsatlarla ev sahibi olabilirsiniz!
Ziraat Bankası Satılık Konutlar
Ziraat Bankası gayrimenkul com tr sitesinden Ziraat Bankası'nın satışa sunmuş olduğu gayrimenkullere ulaşabilirsiniz. Banka elinde barındırdığı çok sayıdaki gayrimenkul yükünü azaltırken alıcıya da uzun vadeli makul fiyata ev olanağı sunuyor.
Ziraat Bankası'ndan konut alabilmek amacıyla ilk olarak üyelik işlemlerini tamamlamak gerekiyor. Halkbank şubelerinden yüz yüze başlatılan işlemler konut ilanlarını araştırma ile devam ediyor. Hem de arsa ve dükkan satışı da yapılıyor.
Vakıfbank Satılık Konutlar
Vakıfbank'ın elinde barındırdığı stokta olabildiğince çok konut bulunmaktadır. Bu konutlar 30.000 TL gibi cüzi miktarlardan başlayan bir fiyat skalasına sahiptir. Hem indirimli fiyattan daire sahibi olmak hem de uzun vade ve düşük faiz seviyesiyla ev satın alabilmek Vakıfbank ile bundan sonra çok kolay. Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden bankasın satışa sunmuş bulunduğu konut ve gayrimenkullere ulaşmak mümkün.
Ziraat Bankası'nda bulunduğu gibi Vakıfbank da arsa ve dükkan satışları yapıyor. Banka satışa sunmuş bulunduğu bütün ilanlar amacıyla Vakıfbank Banak Gayrimenkul konut kampanyasını uyguluyor. Bu kampanya dahilinde taşınmazlar 180 ay vade ve %0.99 faiz seviyesi ile satışa çıkarılıyor.