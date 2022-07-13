Memur emekli maaşı temmuz zammı ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşları bugün yatar mı? SSK BAĞKUR, 4a, 4b, 4c...

MEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Haziran ayında enflasyon aylık 4,95 oldu. Yıllık bazda da 78,6 olarak kaydedildi. Bununla birlikte en düşük emekli maaşı ise 3.500 TL oldu.

Netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre;

En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya,

En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya,

Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya,

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.703 liraya yükselecek.