Piyasada gözler ABD enflasyon verilerine çevrildi. ABD enflasyon verisi en son geçtiğimiz ay açıklanmıştı. ABD'de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,6'ya yükselerek yeniden 41 yılın zirvesine çıkmıştı. Şimdi gözler Haziran verisinde. Piyasalar enflasyon verilerinin ardından dolarda ve altında yaşanacak gelişmeleri merak ediyor. Peki, Haziran ayı ABD enflasyon rakamları yüzde kaç oldu? ABD enflasyon rakamları sonrası dolar, altın, euro düştü mü, yükseldi mi? İşte merak edilenler!
ABD ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Haziran ayı ABD enflasyon rakamları 13 Temmuz Çarşamba saat 15.30'da açıklanacak.
MAYIS AYI ENFLASYONU NASIL GERÇEKLEŞTİ
ABD'de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,6'ya yükselerek yeniden 41 yılın zirvesine çıktı.
EBD ENFLASYON VERİSİ İLE EURO DOLAR ALTINDA SON DURUM!
EURO/DOLAR PARİTESİ PSİKOLOJİK SINIRDA
Euro tarafında ise baskı devam ediyor. Almanya'nın maliyet enflasyonu sebebi ile bozulan cari dengesi, resesyon korkuları ve bu korkunun Avrupa Merkez Bankası ECB üzerinde yaratacağı baskı, paritenin 1 seviyelerine gelmesine neden oldu. Dün tam 1,00 seviyesini gören parite öğlen saatlerinde bir miktar toparlandı ve 1,003 seviyelerinden günü kapattı.
Gelişmekte olan ülke para birimleri dün genel olarak satıcılı bir gün geçirdi. Güney Afrika Randı muadillerinden pozitif ayrışarak günü yüzde 0,42 değer kazancı ile bitirmeyi başarırken, hammadde fiyatlarında yaşanan sert satışlar Brezilya Reali üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor ve Real günü yüzde 1,16 değer kaybı ile noktaladı.
MERKEZ BANKALARINDAN DAHA GÜÇLÜ ADIMLAR GELEBİLİR
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) paritedeki bu psikolojik sınırın görülmesinden sonra enflasyonla mücadelede daha güçlü adımlar atabileceği görüşünde. ECB'nin piyasaların 25 bps faiz artırımı beklediği Temmuz toplantısında, beklenenden daha hızlı bir sıkılaşma adımı atması, euro/dolar paritesinde yeni bir yükseliş getirebilir ancak resesyon endişelerinin Euro Bölgesi için daha güçlü olması, doların euro karşısında güçlü seyrini korumasını destekliyor.