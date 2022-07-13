Aile destek ödemesi yattı mı? e- Devlet Aile destek programı başvuru sonuç ekranı! Türkiye aile destek programı devam ediyor ne demek?

AİLE DESTEK PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere verilecek aile destek paralarının ilk ödemesi Kurban Bayramı öncesinde yapılacak. Kurban Bayramı'nın 9 Temmuz Cumartesi günü başladığı göz önüne alındığında ödemelerin bu hafta içi yapılması bekleniyor.

NE KADAR PARA VERİLECEK?

Hane başına 450 TL ile 600 TL arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 TL ila 7 bin 200 TL arasında destek verilmiş olacak.