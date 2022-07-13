13 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022! Temmuz ayı zamlı evde bakım maaşları yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller 13 Temmuz Çarşamba! Evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi merak ediliyor. Her ay düzenli olarak farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının bu ay yatıp yatmadığı araştırılıyor. Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulayabilirsiniz. İşte, evde bakım parasının hangi illerde yattığının cevabı...
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşları normalde her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatıyor. Temmuz ayında ise maaşlar beklenenden erken yatmaya başladı.
Bakan Yanık'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde, "Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal yardım programları kapsamındaki yaşlı aylığı, engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve SED ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz. Hak sahiplerine toplamda 3 milyar 125 milyon TL ödeme yapacağız. Engelli, yaşlı ve çocukların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız."
13 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
1- Ordu
2- Denizli
3- Manisa
4- Antalya
5- Kocaeli
6- Nigde
7- İstanbul
8- İzmir
9- Kahramanmaraş
10- Çanakkale
11- Sakarya
12- Adana
13- Mersin
14- Balıkesir
15- Bursa
16- Aksaray
17- Ankara
18- Afyonkarahisar
19- Bolu
20- Uşak
21- Düzce
22- Konya
23- Siirt
24- Karabük
25- Bilecik
26- Malatya
27- Osmaniye
28- Şanlıurfa
29- Kırşehir
30- Kayseri
31- Hatay
32- Samsun
33- Diyarbakır
34- Kılis
35- Mugla
36- Tekirdag
37- Kayseri
38- Zonguldak