Rapor alana ödeme arttı! Hastalık, iş kazası ve annelik gibi hallerde sigortalılara yeni tutarlar belli oldu

Hizmet akdiyle çalışanlar ile kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılara SGK tarafından yetkilendirilmiş hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınması şartıyla geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) veriliyor. Rapor parası gelire göre değişirken, Temmuz zammıyla asgari ücretlilerin ödemesi arttı. Asgari ücretlinin günlük rapor parası ayakta tedavilerde 111,20 liradan 143,80, yatarak tedavilerde 83,40 liradan 107,85 liraya çıktı. Asgari ücretli annelerin doğum izninde çalışmadıkları süre için aldıkları rapor parası da 16 bin 105 liraya yükseldi.
ESNAFA DA ÖDENİYOR
Sigortalılara hastalık ve analık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için iş göremezliğin veya doğumun olduğu tarihten önceki bir yılda 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekiyor. İş kazasında bir gün sigorta bile yetiyor. İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken, hizmet akdiyle çalışan sigortalılara hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için ödeme yapılıyor. Şirket ortakları hariç olmak üzere kendi nam ve hesabına çalışan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önce ve sonraki 8'er haftalık sürede çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.
MAAŞA GÖRE ANNELERİN RAPOR PARASI