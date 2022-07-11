Devlet bankası eliyle 100 bin TL ve 350 bin TL sıfır faizli kredi müjdesi! Başvuru rekoru kırdı! Son tarih ise...

Kredi vadesi içinde 6 aya varan anapara ödemesiz dönem fırsatı ile Halkbank finansmanı kullanan kadın girişimcilerin geri ödemelerini ertelemeleri ve rahat bir ödeme planı ile taksitlendirme imkanından da yararlanmaları sağlanıyor. Kullandırılacak kredi kapsamında azami vade vakti ise 36 ay olarak belirlenmiştir. Ödemesiz dönem faizleri ise uygun oranlarla 3'er ayda bir tahsil edilmektedir. Mevcut kredi limitleri dışında kadın girişimcilere asgari 5 bin TL KMH ve asgari 5 bin TL Ticari Kredi Kartı limiti de tanımlanmaktadır.