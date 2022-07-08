Milyonlarca memur zamlı maaşına bugün kavuşuyor: İşte kalem kalem 2022 memur maaşları

ÖĞRETMENE 12.276 TL

Memurlara aile yardımı dahil en az 9 bin 105 lira ödeme yapılacak. Genel müdürlere (1/4) 29 bin 809, şube müdürlerine (üniversite mezunu 1/4) 15 bin 848, öğretmenlere (1/4) 12 bin 276, polis memurlarına (8/1) 13 bin 747 lira yatırılırken; uzman doktorlara (1/4) 18 bin 853, hemşirelere (üniversite mezunu 5/1) 11 bin 828 lira ödeme yapılacak.