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    Milyonlarca memur zamlı maaşına bugün kavuşuyor: İşte kalem kalem 2022 memur maaşları

    Milyonlarca memur zamlı Temmuz maaşlarını bugün alıyor. Yüzde 41.69 artış hem maaşlara hem aile yardımına yansıtılırken, hesaplara en az 9 bin 105 lira para yatırılıyor.

    Çığıl Ön Yener
    Memura yeni maaş

    Temmuz milyonlarca kişi için zam ayı oldu.

    Memurların Temmuz zammı da toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 artış ve yüzde 34.69 enflasyon farkıyla yüzde 41.69'u buldu. Bu artış oranına göre maaşlar ve aile yardımı gibi destekler yeniden hesaplanırken, ödemeler de bugün yapılıyor.

    Milyonlarca memura zamlı maaşları bugün yatırılıyor.

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        Memurlara aile yardımı dahil en az 9 bin 105 lira ödeme yapılacak. Genel müdürlere (1/4) 29 bin 809, şube müdürlerine (üniversite mezunu 1/4) 15 bin 848, öğretmenlere (1/4) 12 bin 276, polis memurlarına (8/1) 13 bin 747 lira yatırılırken; uzman doktorlara (1/4) 18 bin 853, hemşirelere (üniversite mezunu 5/1) 11 bin 828 lira ödeme yapılacak.

        Çocuk sayısına, eş durumuna, memurun derece ve kademesine göre ödemeler değişecek. Bu ay maaş ödemeleri ayın 15'inden 8'ine çekilen memurlara, 14 günlük zam farkı da ödenecek.

        EMEKLİYE FARK
        Memur emeklilerine ise bu ayın başında maaşları zamsız olarak yatırıldı. Oluşan zam farkı önümüzdeki günlerde ödenecek. Bazı emeklilere 1 aylık, bazılarına da 3 aylık zam farkı verilecek.
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            Haberler Ekonomi Milyonlarca memur zamlı maaşına bugün kavuşuyor: İşte kalem kalem 2022 memur maaşları
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