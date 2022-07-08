Milyonlarca memur zamlı maaşına bugün kavuşuyor: İşte kalem kalem 2022 memur maaşları

Temmuz milyonlarca kişi için zam ayı oldu.
Milyonlarca memura zamlı maaşları bugün yatırılıyor.
Temmuz milyonlarca kişi için zam ayı oldu.
Milyonlarca memura zamlı maaşları bugün yatırılıyor.
ÖĞRETMENE 12.276 TL
Memurlara aile yardımı dahil en az 9 bin 105 lira ödeme yapılacak. Genel müdürlere (1/4) 29 bin 809, şube müdürlerine (üniversite mezunu 1/4) 15 bin 848, öğretmenlere (1/4) 12 bin 276, polis memurlarına (8/1) 13 bin 747 lira yatırılırken; uzman doktorlara (1/4) 18 bin 853, hemşirelere (üniversite mezunu 5/1) 11 bin 828 lira ödeme yapılacak.
Çocuk sayısına, eş durumuna, memurun derece ve kademesine göre ödemeler değişecek. Bu ay maaş ödemeleri ayın 15'inden 8'ine çekilen memurlara, 14 günlük zam farkı da ödenecek.
EMEKLİYE FARK
Memur emeklilerine ise bu ayın başında maaşları zamsız olarak yatırıldı. Oluşan zam farkı önümüzdeki günlerde ödenecek. Bazı emeklilere 1 aylık, bazılarına da 3 aylık zam farkı verilecek.
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI