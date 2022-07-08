Ek göstergeden sonra gözler sözleşmeli personele çevrildi: 3+1 ile sözleşmeliye yeni statü

3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı, sıra 530 bin sözleşmeli personelin statü değişikliği ile ilgili çalışmalara geldi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Ekim'de Meclis açıldığında hemen gündemin sözleşmeli personel olacağını söylerken; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de yaptığı açıklamada "Kamu personelinde arapsaçına dönmüş bir model var. Bunları sadeleştireceğiz, sözleşme yapılması zorunlu olan statülere dönüştüreceğiz. Diğerlerine de kadro haklarını vereceğiz" dedi.
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