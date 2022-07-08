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    Ek göstergeden sonra gözler sözleşmeli personele çevrildi: 3+1 ile sözleşmeliye yeni statü

    Ek göstergeden sonra sıra sözleşmelilere geldi. Sözleşmelilerin yer değiştirme, tayin gibi sorunlarını da çözecek düzenleme için çalışmalar hızlandı...

    Sözleşmeliye yeni statü

    3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı, sıra 530 bin sözleşmeli personelin statü değişikliği ile ilgili çalışmalara geldi.

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Ekim'de Meclis açıldığında hemen gündemin sözleşmeli personel olacağını söylerken; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de yaptığı açıklamada "Kamu personelinde arapsaçına dönmüş bir model var. Bunları sadeleştireceğiz, sözleşme yapılması zorunlu olan statülere dönüştüreceğiz. Diğerlerine de kadro haklarını vereceğiz" dedi.

    3+1 FORMÜLÜ


        Çalışma merakla beklenirken; masadaki formüllerden birinin '3+1 formülü' olduğu belirtiliyor. Mevcut sözleşmelilerin tamamının kadroya geçmesi, bundan sonra sözleşmeli olarak girenlerin de 3 yıl bekledikten sonra kadroya geçmesi gibi bir formül konuşuluyor.

        Kamuda çalışan 530 bin sözleşmeliyi ilgilendiren çalışmada özellikle sosyal ve mali hakların kadrolu personel ile eşitlenmesi söz konusu olacak.

        Sözleşmelilerin ücret, tayin, görevde yükselme, mazerete dayalı yer değiştirme gibi sorunları çözüme kavuşturulacak.

        Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde 40'a yakın statüde bulunan sözleşmeli sistemi de sadeleşmiş olacak. Yapılacak düzenleme ile sözleşmeli personel görevde yükselme sınavlarına girebilecek.

            Böylece kademe ve derece ilerlemesi haklarına sahip olabilecekler. Bunun yanında izin haklarının devredilmesi, yönetici pozisyonlarında istihdam gibi haklar da verilmiş olacak. Kurumlar arası yer değişikliği hakkı da bulunacak. Bu arada mali yılla sınırlı olan sözleşme süreleri ile ilgili de iş güvencesi gelmiş olacak.

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            Haberler Ekonomi Ek göstergeden sonra gözler sözleşmeli personele çevrildi: 3+1 ile sözleşmeliye yeni statü
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