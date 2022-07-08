9 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi! 2022 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı?

9 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı sorgulama işlemi sürüyor. Her ayın farklı tarihlerinde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşlarının, Temmuz ayında yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller 9 Temmuz hangileri? Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli kişiler bulunan hanelere verilen evde bakım maaşlarından her yıl yüzbinlerce aile faydalanabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI 2022 TEMMUZ NE KADAR?
Evde bakım maaşı 2022 Temmuz zamları ardından 3 bin 340'a yükseldi.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR, BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.