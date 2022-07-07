Zamlı memur maaşları 8 Temmuz'da mı yatacak? Memur emeklisi maaş farkları yarın mı yatacak? 15 günlük maaş farkı ne zaman ödenecek?

2022 TEMMUZ EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI HESABI

Netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre;

En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya,

En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya,

Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya,

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.703 liraya çıkacak.