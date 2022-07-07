Memur emeklisi maaş farkları bugün mü yatacak? Zamlı memur maaşları 8 Temmuz'da mı yatacak? 15 günlük maaş farkı ne zaman ödenecek?

Memur maaş farklarının ödeneceği tarih Temmuz ayında sık araştırılan konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerinin yeni maaşları belli oldu. Konu hakkında resmi makamlardan herhangi bir açıklama gelip gelmediği akıllardaki yerini koruyor ve son açıklamalar anbean takip ediliyor. Peki, Zamlı memur maaşları 8 Temmuz'da mı yatacak? Memur emeklisi maaş farkları bugün mü yatacak? İşte tüm merak edilenler!
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Zamlı memur maaşları 8 Temmuz Cuma günü hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirilen son Kabine Toplantısının ardından zamlı memur maaşlarının bayram öncesinde hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Memur emeklileri maaş farklarını ne zaman alacak sorusu henüz netlik kazanmadı. Memur emeklileri maaşlarını 1 ile 5 Temmuz tarihleri arasında alabiliyordu. Ödeme tarihi 1-5 Temmuz tarihleri arasındaydı. Memur emeklilerinin maaş farklarını ne zaman alacağının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Ödeme tarihinin netleştirilmesi bekleniyor.