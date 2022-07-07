Memur emeklisi maaş farkları bugün mü yatacak? Zamlı memur maaşları 8 Temmuz'da mı yatacak? 15 günlük maaş farkı ne zaman ödenecek?

Memur maaş farklarının ödeneceği tarih Temmuz ayında sık araştırılan konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerinin yeni maaşları belli oldu. Konu hakkında resmi makamlardan herhangi bir açıklama gelip gelmediği akıllardaki yerini koruyor ve son açıklamalar anbean takip ediliyor. Peki, Zamlı memur maaşları 8 Temmuz'da mı yatacak? Memur emeklisi maaş farkları bugün mü yatacak? İşte tüm merak edilenler!