Kurban Bayramı ve yaz tatili birleşti perakende sektörü hareketlendi

Bu yıl 9-12 Temmuz tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı, perakendeden turizme pek çok sektöre hareket getirdi. Alışverişlerin arttığı perakende sektöründe yaz tatilinin de birleşmesiyle 30 milyar liralık kartlı harcama bekleniyor.
ARİFE GÜNÜ ZİRVE YAPACAK
Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, önceki yıllara bakıldığında dini bayramlarda alışveriş trafiğinin arife günlerinde yoğunlaştığını belirterek, şöyle konuştu: "Arife günü zirve yapan alışveriş hareketliliği bayram boyunca ortalamanın yarısı düzeyinde seyrediyor. Bankalararası Kart Merkezi verileri de gözlemlerimizi doğruluyor. Geçen yıl arife ve 4 günlük bayram tatilinde yapılan toplam 14.5 milyar liralık kartlı harcamanın 5.2 milyar liralık kısmı, yani üçte birinden fazlası arife günü gerçekleşti. Bu yıl 8 Temmuz'a denk gelen arife günü yine benzer bir alışveriş hareketliliği olacağını tahmin ediyorum. Bu yıl turist harcamalarının da katkısıyla bayram için 28-30 milyar lira düzeyinde bir kartlı harcama yapılacağını öngörüyoruz."
TATİL ETKİSİ
Kurban Bayramları'nda en çok harcamanın market ve gıda grubunda görüldüğünü dile getiren Öncel, sözlerine şöyle devam etti: "Tatil sezonuna bağlı yoğun seyahatlerin etkisiyle akaryakıt ödemeleri ikinci sırada yer alıyor. Liste hazır giyim, yemek ve elektronik eşya şeklinde devam ediyor. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda yüzde 31 ile en fazla kartlı harcamanın market ve gıda için yapıldığı görülüyor. Market ve gıdayı yüzde 11'le akaryakıt istasyonları, yüzde 9 ile giyim aksesuar, yine yaklaşık yüzde 9 ile yemek ve yüzde 7 payla elektronik eşya izlemişti. Bu yıl da benzer bir dağılımın olacağını tahmin ediyoruz."