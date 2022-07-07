Kurban Bayramı ve yaz tatili birleşti perakende sektörü hareketlendi





TATİL ETKİSİ

Kurban Bayramları'nda en çok harcamanın market ve gıda grubunda görüldüğünü dile getiren Öncel, sözlerine şöyle devam etti: "Tatil sezonuna bağlı yoğun seyahatlerin etkisiyle akaryakıt ödemeleri ikinci sırada yer alıyor. Liste hazır giyim, yemek ve elektronik eşya şeklinde devam ediyor. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda yüzde 31 ile en fazla kartlı harcamanın market ve gıda için yapıldığı görülüyor. Market ve gıdayı yüzde 11'le akaryakıt istasyonları, yüzde 9 ile giyim aksesuar, yine yaklaşık yüzde 9 ile yemek ve yüzde 7 payla elektronik eşya izlemişti. Bu yıl da benzer bir dağılımın olacağını tahmin ediyoruz."