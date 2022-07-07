İş ve yatırım ortamını iyileştirecek, istihdam arttıracak Türkiye Ekonomi Modeli hayata geçirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Ekonomi Modeli ile 6 başlık altında toplanan adımları şöyle sıraladı: 1. İş ve yatırım ortamını iyileştirerek ihracatı teşvik etmek ve istihdamı artırmak amacıyla yeni düzenlemeler devreye alındı.
İhracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisi 1 puan indirimli uygulandı.
Şirketlerin temettü ödemelerinde stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 10'a indirildi.
Teknoloji geliştirme bölgeleriyle AR-GE ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin, bu merkezler dışındaki çalışma saatlerinin de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesine imkan sağlandı. 2. Ticari krediler, ülke ekonomisini güçlendirecek alanlarda, selektif bir yaklaşımla kullandırılıyor.
Yatırım, ihracat ve işletme harcamalarına yönelik 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu Destek Paketi devreye alındı.
İhracatçılara ve turizm yatırımcılarına yüzde 9'a varan faiz oranlarıyla toplamda 150 milyar liralık kredi kullandırılmasını sağlayan Türk Lirası Uzun Vadeli Kredi Programı uygulamaya geçti.
60 ay vadeli ve 0.99 faiz oranlı Konutlarda Isı Yalıtım Kredisi hayata geçirildi. 3. Tasarrufların TL cinsi varlıklarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla çeşitli uygulamalar devreye alındı.
Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı Uygulaması ile döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki payı yüzde 71'den 58'e düşürüldü.
Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi ihracıyla 83 bin 816 vatandaştan yaklaşık 6.6 milyar liralık talep toplandı. 4. 'Altın Tasarruf Ekosistemi' ile yastık altındaki altınlar ekonomiye kazandırıldı. 5. BES'teki devlet katkısı yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarıldı. 6. Vergi düzenlemeleriyle TL cinsinden mevduat ve katılma hesapları teşvik edildi.
TL mevduat ve katılım hesaplarında stopaj indirimi 2022 yılı sonuna kadar uzatıldı.
Portföyünde TL yatırım araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlara kurumlar vergisi istisnası tanındı.
Kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarında yüzde sıfır stopaj uygulaması 2022 sonuna kadar uzatıldı.
Devlet iç borçlanma senetlerinde stopaj 2022 sonuna kadar yüzde 10'dan yüzde sıfıra indirildi.
Tüzel kişiler ve yurt dışında yerleşik vatandaşların YUVAM Hesabı kapsamında birikimlerindeki stopaj sıfırlandı.
KARARLILIKLA DEVAM
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Ekonomi Modelimizi kararlılıkla uygulayarak daha güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda ilerlememizi sürdürüyor, büyümenin tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasına önem veriyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 07.07.2022 Gazete
İş ve yatırım ortamını iyileştirecek, istihdam arttıracak Türkiye Ekonomi Modeli hayata geçirildi
Türkiye Ekonomi Modeli ile iş ve yatırım ortamını iyileştirecek, istihdamı artıracak bir dizi düzenleme hayata geçirildi, ihracatçılara finansman destekleri de sağlandı. TL’nin cazibesi artırılırken, döviz hesaplarının mevduat içindeki payı yüzde 58’e düşürüldü.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Ekonomi Modeli ile 6 başlık altında toplanan adımları şöyle sıraladı: 1. İş ve yatırım ortamını iyileştirerek ihracatı teşvik etmek ve istihdamı artırmak amacıyla yeni düzenlemeler devreye alındı.