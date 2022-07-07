8 Temmuz MOTORİNE 2,10 TL İNDİRİM Mİ GELDİ? 1 LT mazot (motorin), benzin kaç TL oldu? Brent Petrol Opel, BP, PO, Shell güncel yakıt fiyatları!

Güncel akaryakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından benzine ve motorine indirim beklentisi arttı. Sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre motorine indirim yapıldığı açıklandı. Peki, 7 - 8 Temmuz MOTORİNE 2,10 TL İNDİRİM Mİ GELDİ? 1 LT mazot (motorin), benzin kaç TL oldu? İşte Brent Petrol Opel, BP, PO, Shell güncel yakıt fiyatları!
Brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapıldı.
İndirim gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompa fiyatlarına yansıyacak.
Geçtiğimiz gün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti.
Benzin grubunda herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 26,69 liradan satılıyor. İndirimle fiyat 24,59 TL'ye düşecek.
Ankara'da ortalama 26,77 liradan satılan motorin indirimle 24,67 liraya inecek. İzmir'de de ortalama 26,79 olan motorin 24,69'a gerileyecek.
İstanbul'da benzinin litresi ise ortalama 25,20 satılıyor. Ankara'da ve İzmir'de 25,3 TL'den satılıyor.