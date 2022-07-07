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    • Ekonomi
    • 07.07.2022 17:23
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    • 07.07.2022 17:23
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    7 - 8 Temmuz MOTORİNE 2,10 TL İNDİRİM Mİ GELDİ? 1 LT mazot (motorin), benzin kaç TL oldu? Brent Petrol Opel, BP, PO, Shell güncel yakıt fiyatları!

    Güncel akaryakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından benzine ve motorine indirim beklentisi arttı. Sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre motorine indirim yapıldığı açıklandı. Peki, 7 - 8 Temmuz MOTORİNE 2,10 TL İNDİRİM Mİ GELDİ? 1 LT mazot (motorin), benzin kaç TL oldu? İşte Brent Petrol Opel, BP, PO, Shell güncel yakıt fiyatları!

    takvim.com.tr
    7 - 8 Temmuz MOTORİNE 2,10 TL İNDİRİM Mİ GELDİ?

    Akaryakıt fiyatları hakkında aramalar yoğunlaşmaya başladı. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altını gördü. Bu gelişmelerin hemen ardından benzin ve motorine indirim gelip gelmediği merak eidkdi. Son dakika araç sahiplerine sevindirici haber geldi. Peki, 7 - 8 Temmuz MOTORİNE 2,10 TL İNDİRİM Mİ GELDİ? 1 LT mazot (motorin), benzin kaç TL oldu? İşte Brent Petrol Opel, BP, PO, Shell güncel yakıt fiyatları!

    Brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapıldı.

    İndirim gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompa fiyatlarına yansıyacak.

    Geçtiğimiz gün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti.

    Benzin grubunda herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

    Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

    İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 26,69 liradan satılıyor. İndirimle fiyat 24,59 TL'ye düşecek.

    Ankara'da ortalama 26,77 liradan satılan motorin indirimle 24,67 liraya inecek. İzmir'de de ortalama 26,79 olan motorin 24,69'a gerileyecek.

    İstanbul'da benzinin litresi ise ortalama 25,20 satılıyor. Ankara'da ve İzmir'de 25,3 TL'den satılıyor.

        BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 100,98 DOLAR

        Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 100,98 dolardan işlem görüyor.

        Dün 105,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 100,98 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 98,81 dolardan alıcı buldu.

        Dün, 25 Nisan'dan bu yana ilk kez 100 doların altına inen Brent petrol fiyatlarının yükselişinde, resesyon riskinin talebi düşürmesi beklentisine rağmen devam eden küresel arz daralması endişeleri etkili oldu.

        ABD yönetiminin dün İran'ın Doğu Asya'ya petrol ve petrokimya ürünleri satmasına yardım ettikleri gerekçesiyle kişi ve kuruluşlardan oluşan uluslararası bir ağı yaptırım listesine eklediğini duyurması da arz endişelerini destekledi.

        ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran şirketlerinden Doğu Asya'ya yüz milyonlarca dolar değerinde petrol ve petrokimya ürününün teslimatı ve satışının kolaylaştırılması için Körfez merkezli paravan şirketler ağının kullanıldığı aktarıldı.

        Piyasalar, bir Rus mahkemesi tarafından faaliyetlerinin 30 gün süreyle askıya alınması talep edilen Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) boru hattında olası petrol arzı kesintisine odaklandı.

        Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 1'ini karşılayan CPC boru hattı, Kazakistan petrolünü Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk terminaline taşıyor.

        ABD'NİN PETROL STOKLARINDA ARTIŞ ÖNGÖRÜSÜ

        Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon 825 bin varil artış öngörüyor. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 110 bin varil azalacağı yönünde.

        Stoklardaki artış öngörüsü, talebin düşük seyrettiği algısına yol açarak fiyatlardaki artışı sınırlıyor.

        ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

        Brent petrolde teknik olarak 101,47 ile 101,99 dolar aralığının direnç, 100,59 ile 100,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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        Haberler Ekonomi 7 - 8 Temmuz MOTORİNE 2,10 TL İNDİRİM Mİ GELDİ? 1 LT mazot (motorin), benzin kaç TL oldu? Brent Petrol Opel, BP, PO, Shell güncel yakıt fiyatları!
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