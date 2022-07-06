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    • Ekonomi
    • 06.07.2022 20:55
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    • 06.07.2022 20:55
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    Emekli maaş farkı yattı mı, bayramdan önce yatar mı? 2022 Temmuz SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli maaşları ne zaman yatacak?

    2022 emekli maaş farkları ödenmeye başladı mı? Sorusu araştırılmaya başlandı. Emekliler ve memurlar Temmuz ayıyla birlikte oluşan aylık farklarını hesaplarında görmeye başlamak istiyor. Peki, Emekli maaş farkı yattı mı, bayramdan önce yatar mı? 2022 Temmuz SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Emekli maaş farkı yattı mı, bayramdan önce yatar mı?

    Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2022 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 42,35 artış yaşandı. Peki, Emekli maaş farkı yattı mı, bayramdan önce yatar mı? 2022 Temmuz SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar!

    SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını 17 Temmuz'dan itibaren alacaklar. Emekli maaş ödemesinin bayramdan önce yapılacağı yönünde henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    Ayrıca memur emeklileri (4C) bu ayın maaşlarını aldılar. Onlara zam farkları bu ay içinde yatırılacak. Kesin tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.

    EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

    SSK'lı yeni adı ile 4A sigorta kolu üzerinden emekli olanlar ve 4B yani Bağkur'dan emekli olanların emekli maaşı ödemeleri tahsin numarasının son hanesine göre yapılıyor.

        SSK'LI (4A)

        Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
        Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
        Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

        Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
        Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
        Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

        Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
        Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
        tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
        Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.

        BAĞKUR'LU (4B)

        Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
        Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
        Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
        Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        SSK ve Bağ-Kur emeklisinin enflasyon farkı 42.35, memur ve memur emeklileri için 41,85 oldu. Buna göre, en düşük emekli maaşı şu şekilde:

        SSK 2000 sonrası 3.500 TL
        SSK 2000 öncesi 4.687 TL
        Bağ-Kur esnaf emeklisi 4.197 TL
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        Haberler Ekonomi Emekli maaş farkı yattı mı, bayramdan önce yatar mı? 2022 Temmuz SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli maaşları ne zaman yatacak?
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