Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2022 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 42,35 artış yaşandı. Peki, Emekli maaş farkı yattı mı, bayramdan önce yatar mı? 2022 Temmuz SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar!
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını 17 Temmuz'dan itibaren alacaklar. Emekli maaş ödemesinin bayramdan önce yapılacağı yönünde henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
Ayrıca memur emeklileri (4C) bu ayın maaşlarını aldılar. Onlara zam farkları bu ay içinde yatırılacak. Kesin tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
SSK'lı yeni adı ile 4A sigorta kolu üzerinden emekli olanlar ve 4B yani Bağkur'dan emekli olanların emekli maaşı ödemeleri tahsin numarasının son hanesine göre yapılıyor.