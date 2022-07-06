7 temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi: 2022 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı?

Evde bakım milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı öncesi maaşların hesaplara yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda maaş ödemesinin yapılıp yapılmayacağını merak edenler "Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 7 temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi yayınlandı mı? 2022 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? İşte merak edilenler!
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılan evde bakım yardımının Kurban Bayramı öncesinde verilmesi talep ediliyor. Geçtiğimiz dönemlerde söz konusu destek ödemesi bayramdan önce gerçekleştirilmişti. Bu sene de evde bakım maaşı ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde yapılması bekleniyor.
TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 2.354 lira tutarındaki evde bakım desteği 3.335 liraya çıktı.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.