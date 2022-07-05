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    • Ekonomi
    • 05.07.2022 15:40
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    • 05.07.2022 15:40
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    KYK Temmuz ayında yatacak mı 2022? KYK burs kredi bayramdan önce mi yatacak? 2022 Temmuz KYK ödeme takvimi!

    Yüz binlerce üniversite öğrencisi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Bu kapsamda hak sahipleri "KYK Burs ve kredi ödemesi bayramdan önce yapılacak mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Temmuz ayı KYK burs ve krediler ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    KYK Temmuz ayında yatacak mı 2022?

    KYK burs ve krediler ne zaman ödenecek sorusu Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken öğrenciler tarafından araştırılıyor. Öğrenciler müjdeli haberi bekliyor. Bu kapsamda "Burs ve kredi ödemesi bayramdan önce yapılacak mı?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler haberimizde!

    KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs ve kredi alan öğrencilerin ödemeleri, her ay T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplarına yatırılmaktadır.

    KYK BURSU KURBANDAN ÖNCE YATACAK MI?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını açıklamasından sonra gözler KYK'ya çevrildi.

        Ödemelerin bayrama denk gelmesi sonucu ödemelerin tatilden önce gelmesi bekleniyor. Yine de bu konu hakkında henüz kesin bir bilgi gelmedi.

        2022 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

        2022 yılında KYK kredi-burs miktarı şöyle:

        Lisans öğrencileri 850 lira

        Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

        Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira
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        Kredi
        Haberler Ekonomi KYK Temmuz ayında yatacak mı 2022? KYK burs kredi bayramdan önce mi yatacak? 2022 Temmuz KYK ödeme takvimi!
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