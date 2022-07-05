KYK Temmuz ayında yatacak mı 2022? KYK burs kredi bayramdan önce mi yatacak? 2022 Temmuz KYK ödeme takvimi!

KYK burs ve krediler ne zaman ödenecek sorusu Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken öğrenciler tarafından araştırılıyor. Öğrenciler müjdeli haberi bekliyor. Bu kapsamda "Burs ve kredi ödemesi bayramdan önce yapılacak mı?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler haberimizde!