KYK Temmuz ayında yatacak mı 2022? KYK burs kredi bayramdan önce mi yatacak? 2022 Temmuz KYK ödeme takvimi!

KYK burs ve krediler ne zaman ödenecek sorusu Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken öğrenciler tarafından araştırılıyor. Öğrenciler müjdeli haberi bekliyor. Bu kapsamda "Burs ve kredi ödemesi bayramdan önce yapılacak mı?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler haberimizde!
KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs ve kredi alan öğrencilerin ödemeleri, her ay T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplarına yatırılmaktadır.
KYK BURSU KURBANDAN ÖNCE YATACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını açıklamasından sonra gözler KYK'ya çevrildi.