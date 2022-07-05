KYK burs kredi bayramdan önce mi yatacak? KYK Temmuz ayında yatacak mı 2022? 2022 Temmuz KYK ödeme takvimi!

Yüz binlerce üniversite öğrencisi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Bu kapsamda hak sahipleri "KYK Burs ve kredi ödemesi bayramdan önce yapılacak mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Temmuz ayı KYK burs ve krediler ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler!