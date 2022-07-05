KYK burs kredi bayramdan önce mi yatacak? KYK Temmuz ayında yatacak mı 2022? 2022 Temmuz KYK ödeme takvimi!

Yüz binlerce üniversite öğrencisi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Bu kapsamda hak sahipleri "KYK Burs ve kredi ödemesi bayramdan önce yapılacak mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Temmuz ayı KYK burs ve krediler ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler!
KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs ve kredi alan öğrencilerin ödemeleri, her ay T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplarına yatırılmaktadır.
KYK BURSU KURBANDAN ÖNCE YATACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını açıklamasından sonra gözler KYK'ya çevrildi.