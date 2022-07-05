-2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022,tarihinde ödenecek.

9, 10, 11, 12 Temmuz tarihlerine rastlayan 2022 yılı Kurban Bayramı'nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle:

Bağkur bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 4B Bağkur Kurban Bayramı ikramiye ödemesi yattı mı, neden yatmadı? 4A 4B 4C ikramiye tahsis no sorgulama!