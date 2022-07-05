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    • Ekonomi
    • 05.07.2022 15:27
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    • 05.07.2022 15:27
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    Bağkur bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 4B Bağkur Kurban Bayramı ikramiye ödemesi yattı mı, neden yatmadı? 4A 4B 4C ikramiye tahsis no sorgulama!

    Ülkemizdeki yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş Bağkur bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Her sene Ramazan ve Kurban Bayramı’nda SGK, SSK ve Bağkur’lulara verilen ikramiye bu yıl da emeklilerin hesabına yatırılacak. Peki Emekli ikramiyesi tahsis no sorgulama nasıl yapılır? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? 4B Bağkur Kurban Bayramı ikramiye ödemesi yattı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Bağkur bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

    Bayram ikramiyelerine ilişkin aramalar hız kazandı. Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. Emeklilere Kurban Bayramı öncesinde ikramiyeler verilecek. Emekliler 1.100 TL ikramiye alacak. Peki, Bağkur bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 4B Bağkur Kurban Bayramı ikramiye ödemesi yattı mı, neden yatmadı? 4A 4B 4C ikramiye tahsis no sorgulama!

    KİM NE ZAMAN İKRAMİYE ALACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı Emekli ikramiyelerinin 2-7 Temmuz arasında hesaplara geçeceğini duyurmuştu.

    SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.

    DUL VE YETİMLERDE ÖDEME

    Emekliler kendi maaşlarını çekiyorlarsa 1100 lira, dul, yetim maaşı çekiliyorsa da paylarına düşen kısmı kadarını hak edecekler.

        ÖDEME TAKVİMİ

        9, 10, 11, 12 Temmuz tarihlerine rastlayan 2022 yılı Kurban Bayramı'nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle:

        1) 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü;

        - 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022,

        - 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022,

        2) 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,

        3) 4 (c) (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

        -1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

        -2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022,tarihinde ödenecek.
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        Haberler Ekonomi Bağkur bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 4B Bağkur Kurban Bayramı ikramiye ödemesi yattı mı, neden yatmadı? 4A 4B 4C ikramiye tahsis no sorgulama!
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