ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR son dakika? 5 Temmuz ONS altın, Gram altın neden düştü? İslam Memiş güncel altın yorumları!

Altın fiyatları son dönemde oldukça hareketli bir seyir izliyor. Yatırımcılar da fiyatlardaki değişimi merakla takip ediyor. Salı günü ons altın fiyatındaki sert düşüş altın yatırımcılarını resmen korkuttu. Peki haftanın son işlem gününde ne oldu?

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart ayından bu yana parasal sıkılaşmaya gitmesi diğer ülke merkez bankalarının da faiz artırmasına yol açıyor. Küresel çapta artan enflasyona karşı merkez bankaları faiz silahını çekti.

Merkez bankalarının faiz artırması enflasyonu aşağı yönlü baskılamada etkili olsa da ekonomilerin resesyona girme ihtimali de giderek artıyor. Faiz artırımına gidilmesiyle birlikte tüketiciler ve işletmeler daha yüksek orandan borçlanıyor. Bu durum da ekonominin durgunluğa yol açmasında en büyük etken olarak karşımıza çıkıyor.

ABD'de enflasyon 41 yılın rekorunu kırarken Fed en son toplantısında politika faizini 75 baz puan artırarak 28 yılın en sert hamlesini gerçekleştirmişti. Altın piyasası ABD ekonomisinin resesyona girebileceği ihtimalini fiyatlıyor.

GÜÇLENEN DOLAR ONS ALTINI ALTÜST ETTİ

Resesyon endişeleri değerli metaller başta olmak üzere tüm emtiaların düşmesine yol açarken, dolar endeksi yeniden 105 seviyesini aştı. Doların küresel çapta değer kazanması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

ONS ALTINDAKİ SERT DÜŞÜŞTEN GRAM ALTIN NASIL ETKİLENDİ?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ticari kredilere yönelik getirdiği tedbir sonrası Türk lirası döviz kurları karşısında değer kazanmıştı. Bu gelişmeyle birlikte gram altın haftaya sert düşüşle başladı.

Pazartesi günü 949 liraya kadar gerileyerek 1 ayın en düşük seviyesini gören gram altın, haftanın kalanında dolar kurunun yükselmesiyle birlikte toparlanma kaydetti. Gram altın perşembe günü 981 liraya kadar çıkarak haftalık bazda zirveyi gördü.

Cuma günü ons altındaki sert düşüşün etkisiyle 961 liraya kadar gerileyen gram altın ardından toparlanma kaydederek haftayı 976 liradan tamamladı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 1.60 oranında kaybettirdi.