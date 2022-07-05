6 Temmuz benzine zam geldi mi? 1 LT benzin ve mazot kaç TL oldu? Brent Petrol EPGİS son dakika İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar yoğun bir şekilde 6 Temmuz benzin fiyatları ne kadar? Benzine zam mı geldi sorularına yanıt aramaya başladı. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. Peki İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG fiyatları kaç lira? 6 Temmuz benzine zam geldi mi? 1 LT benzin ve mazot kaç TL oldu? İşte merak edilenler!
MOTORİNE PEŞ PEŞE İKİ İNDİRİM YAPILMIŞTI!
28 Haziran gece yarısı itibariyle uygulanan 2,5 liralık motorin indirimin ardından 29 Haziran gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere 84 kuruş daha indirim geldi. Yeni indirimin fiyatlara yansımasıyla birlikte iki günde yapılan toplam indirim 3 lira 34 kuruş oldu.
SON OLARAK BENZİN VE LPG'YE İNDİRİM UYGULANMIŞTI!
2 gece üst üste uygulanan benzin fiyatları indirim haberinin ardından araç sahiplerini sevindirecek bir haber de 2 Temmuz itibariyle geldi.
2 Temmuz Cumartesi günü itibariyle geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 lira 13 kuruş, LPG fiyatlarına ise 1 lira 75 kuruş indirim yapıldı.