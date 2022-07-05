6 Temmuz benzine zam geldi mi? 1 LT benzin ve mazot kaç TL oldu? Brent Petrol EPGİS son dakika İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar yoğun bir şekilde 6 Temmuz benzin fiyatları ne kadar? Benzine zam mı geldi sorularına yanıt aramaya başladı. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. Peki İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG fiyatları kaç lira? 6 Temmuz benzine zam geldi mi? 1 LT benzin ve mazot kaç TL oldu? İşte merak edilenler!