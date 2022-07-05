4B Bağkur Kurban Bayramı ikramiye ödemesi yattı mı, neden yatmadı? Bağkur bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 4A 4B 4C ikramiye tahsis no sorgulama!

Ülkemizdeki yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş Bağkur bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Her sene Ramazan ve Kurban Bayramı'nda SGK, SSK ve Bağkur'lulara verilen ikramiye bu yıl da emeklilerin hesabına yatırılacak. Peki Emekli ikramiyesi tahsis no sorgulama nasıl yapılır? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? 4B Bağkur Kurban Bayramı ikramiye ödemesi yattı mı? İşte merak edilenler!