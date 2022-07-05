4B Bağkur Kurban Bayramı ikramiye ödemesi yattı mı, neden yatmadı? Bağkur bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 4A 4B 4C ikramiye tahsis no sorgulama!

Ülkemizdeki yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş Bağkur bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Her sene Ramazan ve Kurban Bayramı'nda SGK, SSK ve Bağkur'lulara verilen ikramiye bu yıl da emeklilerin hesabına yatırılacak. Peki Emekli ikramiyesi tahsis no sorgulama nasıl yapılır? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? 4B Bağkur Kurban Bayramı ikramiye ödemesi yattı mı? İşte merak edilenler!
KİM NE ZAMAN İKRAMİYE ALACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı Emekli ikramiyelerinin 2-7 Temmuz arasında hesaplara geçeceğini duyurmuştu.
SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.
DUL VE YETİMLERDE ÖDEME
Emekliler kendi maaşlarını çekiyorlarsa 1100 lira, dul, yetim maaşı çekiliyorsa da paylarına düşen kısmı kadarını hak edecekler.