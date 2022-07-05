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    • Ekonomi
    • 05.07.2022 23:09
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    • 05.07.2022 23:09
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    1 LT benzin ve mazot kaç TL oldu? 6 Temmuz benzin zammı iptal mi edildi? Brent Petrol EPGİS son dakika İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!

    Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar yoğun bir şekilde 6 Temmuz benzin fiyatları ne kadar? Benzine zam mı geldi sorularına yanıt aramaya başladı. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. Peki İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG fiyatları kaç lira? 6 Temmuz benzine zam geldi mi? 1 LT benzin ve mazot kaç TL oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    6 Temmuz benzine zam geldi mi?

    6 Temmuz 2022 benzin fiyatları ne kadar? Benzine zam mı geldi? EPGİS İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG fiyatları kaç lira? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sektör kaynaklarına göre, bu geceden itibaren benzin fiyatlarına zam geleceği duyuruldu. Araç sahiplerinin merak ettiği bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, 6 Temmuz benzine zam geldi mi? 1 LT benzin ve mazot kaç TL oldu? Brent Petrol EPGİS son dakika İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

    MOTORİNE PEŞ PEŞE İKİ İNDİRİM YAPILMIŞTI!

    28 Haziran gece yarısı itibariyle uygulanan 2,5 liralık motorin indirimin ardından 29 Haziran gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere 84 kuruş daha indirim geldi. Yeni indirimin fiyatlara yansımasıyla birlikte iki günde yapılan toplam indirim 3 lira 34 kuruş oldu.

    SON OLARAK BENZİN VE LPG'YE İNDİRİM UYGULANMIŞTI!

    2 gece üst üste uygulanan benzin fiyatları indirim haberinin ardından araç sahiplerini sevindirecek bir haber de 2 Temmuz itibariyle geldi.

    2 Temmuz Cumartesi günü itibariyle geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 lira 13 kuruş, LPG fiyatlarına ise 1 lira 75 kuruş indirim yapıldı.

        BENZİN FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

        Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 6 Temmuz Çarşamba günü itibariyle geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 95 kuruş zam gelmesi bekleniyordu. Benzine yapılan 96 kuruşluk zammın iptal edildiği duyuruldu.

        ZAMLI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

        95 kuruşluk artışın uygulanması halinde, zamlı benzin fiyatları yeniden 26 TL'nin üzerini görecek. İşte güncel akaryakıt fiyatları

        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 25,17 TL

        İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,65 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,49 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 25,16 TL

        İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,69 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,72 TL

        ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı 25,32 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı 26,79 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı 10,74 TL

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı 25,28 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı 26,74 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı 10,43 TL
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        Haberler Ekonomi 1 LT benzin ve mazot kaç TL oldu? 6 Temmuz benzin zammı iptal mi edildi? Brent Petrol EPGİS son dakika İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!
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