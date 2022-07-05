1 LT benzin ve mazot kaç TL oldu? 6 Temmuz benzin zammı iptal mi edildi? Brent Petrol EPGİS son dakika İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!

6 Temmuz 2022 benzin fiyatları ne kadar? Benzine zam mı geldi? EPGİS İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG fiyatları kaç lira? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sektör kaynaklarına göre, bu geceden itibaren benzin fiyatlarına zam geleceği duyuruldu. Araç sahiplerinin merak ettiği bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, 6 Temmuz benzine zam geldi mi? 1 LT benzin ve mazot kaç TL oldu? Brent Petrol EPGİS son dakika İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!