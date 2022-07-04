Temmuz 2022 emekli maaş zam tablosu açıklandı mı? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Hangi emekli kaç TL zam alacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin açıklayan Erdoğan memur ve emeklilerin maaşlarına gelecek olan zammın da sinyalini verdi. Pazartesi günü açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonu sonrasında memur ve emeklilerin maaşlarına gelecek zam belli olacak. Buna dikkatleri çeken Erdoğan "Kamu çalışanlarımızın emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde enflasyon farkı artışı zaten yapılacak" dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, maaşlarda yüzde 40'a yakın artış olacağının sinyalini verdi. Yüzde 40'lık zam tahmini gerçekleşirse en düşük memur emeklisi ve işçi emeklisi maaşında bin liranın üstünde artış sağlanacak. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme şartları gereği ekstra yüzde 7'lik zamları da söz konusu oldu.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya beklenilen zam ile ilgili, "Bin 316 lira bir fark almak suretiyle en düşük işçi emeklimiz 2000 yılı öncesi 4 bin 608 liraya yükselmiş olacak. Bağkurlularımızınsa en düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira gelecek olan yüzde 40'lık zamla birlikte bu rakam bin lira ilaveyle 3 bin 500 liraya yükselmiş olacak." ifadelerini kullandı.