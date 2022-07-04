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    • Ekonomi
    • 04.07.2022 14:43
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    • 04.07.2022 14:44
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    Seyyanen zam ne demek, kimler alabiliyor? Memur maaşlarına seyyanen zam gelecek mi 2022? Memur maaş farkları ne zaman yatacak?

    Memur ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 41,69 olarak belirlenmesi sonrasında Memur-Sen'den açıklama geldi. Seyyanen zam yapılması istendi. Peki, Memur maaşlarına seyyanen zam gelecek mi 2022? Seyyanen zam ne demek, kimler alabiliyor? Memur maaş farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Memur maaşlarına seyyanen zam gelecek mi 2022?

    Milyonlarca memur vatandaşı yakından ilgilendiren memur maaş zam farkları ve seyyanen zam konusuna ilişkin bilgiler merak edilerek son gelişmeler araştırılıyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için seyyanen iyileştirme yapılması gerektiğini belirtti. Peki, Memur maaşlarına seyyanen zam gelecek mi 2022? Seyyanen zam ne demek? İşte merak edilenler!



    Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için seyyanen iyileştirme yapılması gerektiğini belirtti.

    Twitter'dan açıklama yapan Yalçın, "Başta kamu görevlilerimiz olmak üzere çalışanlarıyla büyüyen "Büyük ve Güçlü Türkiye" ile uyumlu olarak kayıpların tazmini için seyyanen zam yapılmalı, vergi matrahları yükseltilmeli, ikinci 6 aylık dönemde enflasyonun zam oranını aştığı durumda eşel mobil uygulanmalıdır" dedi.

    SEYYANEN NE DEMEK?

    Türk Dİl Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfasından seyyanen "eşit olarak" açıklanmıştır. Zarf olarak kullanılan seyyanen Arapaç kökenli bir kelimedir.

        SEYYANEN ZAM NEDİR?

        Seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor.

        Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır.

        Seyyanen zamda ise örneğin zam 50 tl ise, herkesin maaşı o kadar artar.

        Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için faydalıdır.

        Kısaca seyyanen zam herkesin maaş farkı fark etmeksizin aynı TL tutarında zam almasıdır. Örnek yüzde maaşı 3 bin ya da 4 bin lira olan kamu işçileri yüzdesel zam aldıklarında yüzde 10, 3 bin lira alana 300 lira olarak yansırken, 4 bin lira alana 400 lira olarak yansıyor.

        Seyyanen zamda ise böyle bir durum yok. Maaş fark etmeksizin herkes aynı TL tutarında zam alıyor. Örnek olarak 100 TL seyyanen zam tutarı belirlendiği göz önüne alınırsa maaşı 3 bin lira olan kişi 3 bin 100 lira, 4 bin lira olan kişi 4 bin 100 liraya çıkıyor. Yani sonuç olarak seyyanen zamda herkes TL olarak aynı zammı alıyor.
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        Haberler Ekonomi Seyyanen zam ne demek, kimler alabiliyor? Memur maaşlarına seyyanen zam gelecek mi 2022? Memur maaş farkları ne zaman yatacak?
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