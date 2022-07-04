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    • Ekonomi
    • 04.07.2022 08:01
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    • 04.07.2022 08:01
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    Memur maaşı enflasyon farkı ne kadar oldu? Enflasyon farkı ne zaman yatacak 2022? Memur maaşı AYIN KAÇINDA yatar? Kurban Bayramı öncesi...

    Enflasyon farkı ne zaman yatacak 2022? Memur maaşı enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur maaşı AYIN KAÇINDA yatar? soruları Kurban Bayramı'na az bir süre kala gündemde en sıcak konular arasında yer alıyor. TÜİK'in 4 Temmuz'da 6 aylık enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte memur ve emekliler yeni zamlı maaşlarına kavuşacak. Bayram öncesi zamlı maaşlarını almak isteyenler ödeme tarihlerini araştırıyor. İşte Kurban Bayramı gelmeden önce zamlı olarak yeni maaşlarını alacak olan vatandaşlar...

    ENFLASYON FARKI NE ZAMAN YATACAK 2022?

    Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca memur enflasyon farkının ne kadar olduğunu ve ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Peki Enflasyon farkı ne zaman yatacak 2022? Memur maaşı enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur maaşı AYIN KAÇINDA yatar? İşte bayram öncesi ödemelerini alacak olanlar...

    ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayı zamlı memur maaşlarının 8 Temmuz tarihinde hesaplara yatacağını müjdeledi.

    MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

    5 aylık enflasyon verisi (Ocak-Mayıs enflasyonu) yüzde 35.64 olarak gerçekleşti. Memurların ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 28.14 fark ile yüzde 35.14'e çıktı. Haziran enflasyonunun da açıklanmasıyla zam oranı kesinleşecek.

    Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanmadan önce, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları yayınlandı.

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,44 artmasını bekliyor.

    6 AYLIK ORAN YÜZDE 41,66 OLDU

    AA Finans'ın anket sonucuna göre 6 aylık enflasyon toplamı yüzde 41,66 olacak. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 41,66 oranında zam oluştu.

    MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

    Memur ve memur emeklilerinin zam hesabı ise daha farklı yapılıyor.

    Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ile bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

    Yani memur ve memur emeklileri için 6 aylık süreçte yüzde 41,16 oranında zam oranı oluşmuş oldu.

    KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zammı hesaplama

    Güncel maaş: 2500 TL
    6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3541 TL

    Güncel maaş: 2600 TL
    6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3683 TL

    Güncel maaş: 2700 TL
    6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3824 TL

    Güncel maaş: 2800 TL
    6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3966 TL

    Güncel maaş: 2900 TL
    6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4108 TL

    Güncel maaş: 3000 TL
    6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4249 TL

    Güncel maaş: 3100 TL
    6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4391 TL

    Güncel maaş: 3200 TL
    6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4533 TL

    Güncel maaş: 3300 TL
    6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4674 TL

    Güncel maaş: 3400 TL
    6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4816 TL

    Güncel maaş: 3500 TL
    6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4958 TL

    Güncel maaş: 3600 TL
    6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5099 TL

    Güncel maaş: 3700 TL
    6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5241 TL

    Güncel maaş: 3800 TL
    6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5383 TL

    Güncel maaş: 3900 TL
    6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5524 TL

        Güncel maaş: 4000 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5666 TL

        Güncel maaş: 4100 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5808 TL

        Güncel maaş: 4200 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5949 TL

        Güncel maaş: 4300 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6091 TL

        Güncel maaş: 4400 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6233 TL

        Güncel maaş: 4500 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6374 TL

        Güncel maaş: 4600 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6516 TL

        Güncel maaş: 4700 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6658 TL

        Güncel maaş: 4800 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6799 TL

        Güncel maaş: 4900 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6941 TL

        Güncel maaş: 5000 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 7083 TL

        KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

        Memur ve memur emeklileri maaş zammı hesaplama

        Güncel maaş: 6000 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 8469 TL

        Güncel maaş: 6200 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 8751 TL

        Güncel maaş: 6400 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 9034 TL

        Güncel maaş: 6600 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 9316 TL

        Güncel maaş: 6800 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 9598 TL

        Güncel maaş: 7000 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 9881 TL

        Güncel maaş: 7200 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 10163 TL

        Güncel maaş: 7400 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 10445 TL

        Güncel maaş: 7600 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 10728 TL

        Güncel maaş: 7800 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 11010 TL

        Güncel maaş: 8000 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 11292 TL

        Güncel maaş: 8200 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 11575 TL

        Güncel maaş: 8400 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 11857 TL

        Güncel maaş: 8600 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 12139 TL

        Güncel maaş: 8800 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 12422 TL

        Güncel maaş: 9000 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 12704 TL

        Güncel maaş: 9200 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 12986 TL

        Güncel maaş: 9400 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 13269 TL

        Güncel maaş: 9600 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 13551 TL

        Güncel maaş: 9800 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 13833 TL

        Güncel maaş: 10000 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 14116 TL

        Güncel maaş: 10200 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 14398 TL

        Güncel maaş: 10400 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 14680 TL

        Güncel maaş: 10600 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 14962 TL

        Güncel maaş: 10800 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 15245 TL

        Güncel maaş: 11000 TL
        6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 15527 TL
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        Haberler Ekonomi Memur maaşı enflasyon farkı ne kadar oldu? Enflasyon farkı ne zaman yatacak 2022? Memur maaşı AYIN KAÇINDA yatar? Kurban Bayramı öncesi...
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