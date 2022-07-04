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    • Ekonomi
    • 04.07.2022 08:33
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    • 04.07.2022 08:33
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    İlave tediyeler yattı mı ne zaman yatacak? 2022 İlave tediye ne kadar, kaç TL? Kimler alacak? İşçi, memur, personel, taşeron...

    Resmi Gazete'de yayımlandı. Son dakika ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Kurban Bayramı'na az bir süre kala binlerce çalışan ilave tediye ödemelerini bekliyordu. Kamuda çalışan 700 bin kişi yararlanacak. Heyecanla beklenen ödemelerin miktarı ve tarihi belli oldu. Peki İlave tediyeler yattı mı ne zaman yatacak? 2022 İlave tediye ne kadar, kaç TL? Kimler alacak? İşçi, memur, personel, taşeron...

    İLAVE TEDİYELER YATTI MI NE ZAMAN YATACAK?

    İşçi, memur, personel, taşeron binlerce kişi faydalanacak. İlave tediyeler yattı mı ne zaman yatacak? 2022 İlave tediye ne kadar, kaç TL? Kimler alacak? soruları Resmi Gazete'nin yayımlanmasının ardından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar 24 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte tediyelerin miktarı ve tarihleri...

    İLAVE TEDİYELER YATTI MI NE ZAMAN YATACAK?

    Son dakika tediye ödeme tarihleri... İlave tediyenin ilk yarısı 4 Temmuz 2022 (4/7/2022) tarihinde, ikinci yarısı ise 16 Aralık 2022 (16/12/2022) tarihinde ödenecek.

    2022 İLAVE TEDİYE KİMLERE, NE KADAR, KAÇ TL ÖDENECEK?

    İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

    İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor.

    Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

    Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

    Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

    Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.

        İLAVE TEDİYE KAÇ KEZ VERİLİR?

        Her yıl 52 gün üzerinden verilen ikramiye ödemeleri 4 taksit (13'er günlük) şeklinde veriliyor. 26 günlük ilk ödeme Ocak-Haziran dönemlerinde, diğer 26 günlük ödemelerde Temmuz-Aralık dönemlerinde gerçekleştiriliyor.

        İkramiye olarak da bilinen 52 günlük ilave tediye ödemeleri her yıl 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Bu yıl en düşük ikramiye brüt 8.673 lira olarak belirlendi.

        Bu da her bir taksit ödemesinde en az 2 bin 168 TL ödeme yapılacağı anlamına geliyor.

        6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

        Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

        TEDİYE ÖDEMELERİ KİMLERE VERİLMEZ?

        52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:.

        * Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

        * Kamu iktisadi teşekkülleri,

        * Genel ve katma bütçeli kurumlar,

        * Özel bütçeli idareler,

        * Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.
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        Haberler Ekonomi İlave tediyeler yattı mı ne zaman yatacak? 2022 İlave tediye ne kadar, kaç TL? Kimler alacak? İşçi, memur, personel, taşeron...
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