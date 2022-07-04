Haziran 2022 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyon oranı kaç? 4 Temmuz Enflasyona göre emekli memur maaş hesaplama!

Haziran ayı enflasyon oranları için geri sayım sona eriyor. Yeni ayın ilk haftasında açıklanacak olan enflasyon verileri emekli ve memurları yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle gözler rakamların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Haziran 2022 enflasyon tahmini belli oldu mu? Haziran ayı enflasyon oranlarının ardından yılın 6. verisi de belli olacak. İşte son dakika gelişmeler...
HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak.
MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİ
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 57,92 iken, bu anket döneminde yüzde 64,59 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,28 iken, bu anket döneminde yüzde 37,91 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,54 ve yüzde 22,04 olarak gerçekleşti.