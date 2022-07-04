Aile yardımı olmadan 2022 Temmuz memur maaşı ne kadar oldu? 4 Temmuz MEMUR NET MAAŞ HESAPLAMA! Memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır?

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte memur maaşları büyük bir heyecanla bekleniyordu. Zammın açıklanacağı kritik gün geldi çattı. Memur maaş zamlarının açıklanmasıyla beraber memur net maaş hesaplama ekranı yoğunlukla araştırılmaya başlanıyor. Özellikle aile yardımı olmadan 2022 Temmuz memur maaşı ne kadar olduı? Sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Milyonlarca memur, yılın ilk 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte zamlı maaşlarına kavuşmuş olacak. Peki, aile yardımı olmadan 2022 Temmuz memur maaşı ne kadar oldu? Memur enflasyon farkı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar!
MEMUR MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar milyonlarca memur ve emekli için müjde oldu.
Gelen açıklamaya göre zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyuruldu. Böylece 9 Temmuz günü başlayacak bayramdan önce maaşlar hesaplarda olacak.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.