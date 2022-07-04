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    • Ekonomi
    • 04.07.2022 14:26
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    • 04.07.2022 14:26
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    4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Hangi emekli kaç TL zam alacak? Temmuz 2022 emekli maaş zam tablosu açıklandı mı?

    Milyonlarca emeklinin beklediği gün gelip çattı. Yaklaşık 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren zam tutarları bugün belli olacak. Bu kapsamda özellikle günün ilk saatleriyle birlikte gözler enflasyon verilerine çevrilmişti. Peki, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Temmuz 2022 emekli maaş zam tablosu açıklandı mı? Hangi emekli ne kadar, kaç TL zam alacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

    Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği emekli maaş zamları bugün belli oluyor. Bu kapsamda özellikle son saatlerle birlikte emekli maaş zam tutarlarıyla ilgili araştırmalar artışa geçti. Peki, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Temmuz 2022 emekli maaş zam tablosu açıklandı mı? Hangi emekli ne kadar, kaç TL zam alacak? İşte tüm merak edilenler!

    EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    SSK 2000 SONRASI 3500 TL
    SSK 2000 ÖNCESİ 4687 TL
    BAĞKUR ESNAF EMEKLİSİ 4197 TL
    EVDE BAKIM 3340 TL
    ENGELLİ MAAŞ 1842 TL

    EMEKLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyurdu. Emekli maaşı ödemeleri ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.



        Kurban Bayramı nedeniyle emeklilere verilecek olan Bayram ikramiyesinin hesaplara geçeceği tarih belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı Emekli ikramiyelerinin 2-7 Temmuz arasında hesaplara geçeceğini duyurdu.

        Emekliler kendi maaşlarını çekiyorlarsa 1100 lira, dul, yetim maaşı çekiliyorsa da paylarına düşen kısmı kadarını hak edecekler.
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        Haberler Ekonomi 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Hangi emekli kaç TL zam alacak? Temmuz 2022 emekli maaş zam tablosu açıklandı mı?
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