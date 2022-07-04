4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Hangi emekli kaç TL zam alacak? Temmuz 2022 emekli maaş zam tablosu açıklandı mı?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği emekli maaş zamları bugün belli oluyor. Bu kapsamda özellikle son saatlerle birlikte emekli maaş zam tutarlarıyla ilgili araştırmalar artışa geçti. Peki, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Temmuz 2022 emekli maaş zam tablosu açıklandı mı? Hangi emekli ne kadar, kaç TL zam alacak? İşte tüm merak edilenler!