4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Hangi emekli kaç TL zam alacak? Temmuz 2022 emekli maaş zam tablosu açıklandı mı?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği emekli maaş zamları bugün belli oluyor. Bu kapsamda özellikle son saatlerle birlikte emekli maaş zam tutarlarıyla ilgili araştırmalar artışa geçti. Peki, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Temmuz 2022 emekli maaş zam tablosu açıklandı mı? Hangi emekli ne kadar, kaç TL zam alacak? İşte tüm merak edilenler!
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
SSK 2000 SONRASI 3500 TL
SSK 2000 ÖNCESİ 4687 TL
BAĞKUR ESNAF EMEKLİSİ 4197 TL
EVDE BAKIM 3340 TL
ENGELLİ MAAŞ 1842 TL
EMEKLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyurdu. Emekli maaşı ödemeleri ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.