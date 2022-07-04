2022 Temmuz zammı sonrası evde bakım maaşı kaç TL oldu? Temmuz ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Temmuz zammı sonrası 2022 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, Temmuz'da memur ve emeklilere uygulanan maaş zammı sonrası maaşlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki evde bakım maaşları ne kadar oldu?