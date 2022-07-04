2022 Temmuz zammı sonrası evde bakım maaşı kaç TL oldu? Temmuz ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Temmuz zammı sonrası 2022 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, Temmuz'da memur ve emeklilere uygulanan maaş zammı sonrası maaşlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki evde bakım maaşları ne kadar oldu?
2022 TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Temmuz zammı sonrası evde bakım maaşı 3.340 TL OLDU!
EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar vatandaşların yüzlerini güldürdü.
Gelen açıklamaya göre zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyuruldu. Böylece 9 Temmuz günü başlayacak bayramdan önce aylıklar hak sahiplerinin hesaplarında olacak.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster SMS isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.
Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası SMS kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.