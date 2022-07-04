2022 Temmuz işçi emeklisi ne kadar alacak? İşçi emeklisi Temmuz 2022 maaş zammı kaç? İşçi emeklisi zam oranı HESAPLAMA!

2022 Temmuz işçi emeklisi ne kadar alacak? İşçi emeklisi Temmuz maaş zammı kaç? Milyonlarca işçi emeklisi Temmuz ayında maaş zammı alacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanıyor. İlk 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, işçi emeklisi Temmuz maaş zammı kaç sorusuna yanıt aranıyor. Peki; 2022 Temmuz işçi emeklisi ne kadar alacak? İşte; TÜİK verilerinin ardından açıklanan maaş zamları!
İŞÇİ EMEKLİSİ TEMMUZ ZAMMI KAÇ?
Enflasyon verilerinin açıklanmasının hemen ardından işçi emeklisi zammı belli olacak. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir...
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor. Bu ay 3 Temmuz, pazar gününe denk geldiği için haziran ayı enflasyon oranları 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Böylelikle emekli ve memurun zam oranı da belli olacak.