2022 Temmuz işçi emeklisi ne kadar alacak? İşçi emeklisi Temmuz 2022 maaş zammı kaç? İşçi emeklisi zam oranı HESAPLAMA!

EN DÜŞÜK - EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Sadece 6 aylık enflasyon verisinin maaşlara eklenmesi halinde 2000'den önce emekli olan SSK'lıların maaşı 3.292 liradan 4.589 liraya yükselecek. En düşük emekli maaşı olan 2.500 lira maaş alanların maaşı ise 3.500 liraya yükselecek.