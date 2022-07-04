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    • Ekonomi
    • 04.07.2022 09:37
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    • 04.07.2022 09:38
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    2022 Temmuz işçi emeklisi ne kadar alacak? İşçi emeklisi Temmuz 2022 maaş zammı kaç? İşçi emeklisi zam oranı HESAPLAMA!

    İşçi emeklisine Temmuz maaş zammı kaç? 2022 Temmuz işçi emeklisi ne kadar alacak? Milyonlarca işçi emeklisi Temmuz ayında zamlı maaşlarına kavuşuyor. Enflasyon verilerinin ardından ilk 6 aylık maaş zammı belli oldu. Maaş zamlarının açıklanmasıyla birlikte; işçi emeklisi Temmuz maaş zammı kaç sorusu da yanıt buldu. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    İşçi emeklisi Temmuz 2022 maaş zammı kaç?

    2022 Temmuz işçi emeklisi ne kadar alacak? İşçi emeklisi Temmuz maaş zammı kaç? Milyonlarca işçi emeklisi Temmuz ayında maaş zammı alacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanıyor. İlk 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, işçi emeklisi Temmuz maaş zammı kaç sorusuna yanıt aranıyor. Peki; 2022 Temmuz işçi emeklisi ne kadar alacak? İşte; TÜİK verilerinin ardından açıklanan maaş zamları!

    İŞÇİ EMEKLİSİ TEMMUZ ZAMMI KAÇ?

    Enflasyon verilerinin açıklanmasının hemen ardından işçi emeklisi zammı belli olacak. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir...

    EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor. Bu ay 3 Temmuz, pazar gününe denk geldiği için haziran ayı enflasyon oranları 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Böylelikle emekli ve memurun zam oranı da belli olacak.

        "EMEKLİLERİN MAAŞINA YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE BİR ARTIŞ YAPILDI"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklamasında memur ve emekli zammı konusu hakkında da açıklama yaptı. Erdoğan "Arkadaşlarımızdan gereken hazırlıkları yapmaya başlamalarını istedik. Kamu çalışanlarımız ve emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde artış zaten yapılacak." dedi.

        EN DÜŞÜK - EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

        Sadece 6 aylık enflasyon verisinin maaşlara eklenmesi halinde 2000'den önce emekli olan SSK'lıların maaşı 3.292 liradan 4.589 liraya yükselecek. En düşük emekli maaşı olan 2.500 lira maaş alanların maaşı ise 3.500 liraya yükselecek.
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        Haberler Ekonomi 2022 Temmuz işçi emeklisi ne kadar alacak? İşçi emeklisi Temmuz 2022 maaş zammı kaç? İşçi emeklisi zam oranı HESAPLAMA!
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