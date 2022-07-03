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    • Ekonomi
    • 03.07.2022 08:02
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    • 03.07.2022 08:02
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    TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyonu yüzde kaç? Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak? Temmuz kira artışı kaç TL oldu?

    Temmuz ayının ilk gününde Haziran ayı enflasyon oranları milyonlarca vatandaş tarafından beklenmeye başlandı. TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte pek çok konuda belirleyici etken olacak. Bu nedenle Haziran ayı enflasyon rakamları oldukça merak ediliyor. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? TÜİK Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

    takvim.com.tr
    Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak?

    Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları açıklanıyor. Temmuz ayının ilk gününde ekonomide pek çok anlamda belirleyici etken olacak olan enflasyon oranları bekleniyor. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında Haziran ayı enflasyon oranı ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, TÜİK Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler...

    ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Enflasyon oranı 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak. Bu açıklama ile beraber 6 aylık Enflasyon Farkı da belli olacak.

    ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketine göre, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki döneme göre artarak yüzde 64.59 oldu. Bir önceki dönemde Enflasyon Beklentisi yüzde 57.92 açıklanmıştı.

    12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 33.28 olurken; bu anket döneminde yüzde 37.91 olarak kaydedildi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19.54, Haziran ayı anketinde ise yüzde 22.04 olarak gerçekleşti.

        Katılımcıların cari yıl sonu ABD Doları/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 17.57 TL olarak açıklanırken; son ankette ise 18.89 TL oldu.12 ay sonrası için ise Döviz Kuru beklentisi bir önceki dönemde 18.47 TL olarak açıklanmıştı. Son yapılan ankete göre ise beklenti 20.70 TL olarak açıklandı.

        GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 3.3'ken, Haziran ayı anket döneminde ise yüzde 3.5 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4.0 iken; bu anket döneminde yüzde 3.8 oldu. Katılımcıların BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14.00 oldu.
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        Haberler Ekonomi TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyonu yüzde kaç? Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak? Temmuz kira artışı kaç TL oldu?
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