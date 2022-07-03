Kiracı nasıl tahliye edilir? 2022 Kiracı nasıl çıkarılır? Kiracı tahliye taahhütnamesi

TAHLİYE DAVASI NE KADAR SÜRER?

Ev veya iş yeri kiralamada mal sahibi ve kiracı arasında anlaşmazlıklar hukuki zemine taşınabiliyor. Mülk sahibinin kiracıyı çıkartmak için açtığı davaya tahliye davası adı veriliyor. Kiracı tahiye süresi davanın işleyişine göre değişiklik gösterebiliyor. Ev sahibi ya da taşınmaz sahibi kiracı ile kiracı arasındaki tahliye davası, 3 ay ile 1.5 yıl arasında sürebiliyor. Kiracı kendi isteği ile boşaltırsa dava daha 3 ayda da tamamlanabiliyor.