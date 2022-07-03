2022 Kurban Bayramı ikramiyesi hesaplara yattı mı? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ikramiye ödemesi ne zaman? 2022 dul, yetim, emekli ikramiye takvimi!

13 milyonu aşkın emekli vatandaş Kurban Bayramı ikramiyesinin yatmasını bekliyor. Ramazan Bayramı'nda sonra sıra 9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı'na geldi. Emekli vatandaşlar devlet tarafından verilecek olan emekli bayram ikramiyesini almayı bekliyor. Peki tarih verildi mi, ödemeler hesaplara ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesinden faydalanabilmek için hangi şartları taşımak gerekiyor? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
KİM NE ZAMAN İKRAMİYE ALACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı Emekli ikramiyelerinin 2-7 Temmuz arasında hesaplara geçeceğini duyurmuştu.
SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.
DUL VE YETİMLERDE ÖDEME
Emekliler kendi maaşlarını çekiyorlarsa 1100 lira, dul, yetim maaşı çekiliyorsa da paylarına düşen kısmı kadarını hak edecekler.
ÖDEME TAKVİMİ
9, 10, 11, 12 Temmuz tarihlerine rastlayan 2022 yılı Kurban Bayramı'nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle: