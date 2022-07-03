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    • Ekonomi
    • 03.07.2022 13:29
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    • 03.07.2022 13:29
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    2022 Kurban Bayramı ikramiyesi hesaplara yattı mı? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ikramiye ödemesi ne zaman? 2022 dul, yetim, emekli ikramiye takvimi!

    Devlet tarafından Ramazan ve Kurban Bayramı’nda yani yılda iki defa emeklilere ikramiye veriliyor. Önemli dini bayramlarımızdan biri olan 2022 Kurban Bayramı’na az bir zaman kala Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı da merak edilerek gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Milyonlarca emekli, dul, yetim bayram ikramiyelerini bekliyor. Peki emekli bayram ikramiyesini kimler alabilir? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 Kurban Bayramı ikramiyesi hesaplara yattı mı?

    13 milyonu aşkın emekli vatandaş Kurban Bayramı ikramiyesinin yatmasını bekliyor. Ramazan Bayramı'nda sonra sıra 9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı'na geldi. Emekli vatandaşlar devlet tarafından verilecek olan emekli bayram ikramiyesini almayı bekliyor. Peki tarih verildi mi, ödemeler hesaplara ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesinden faydalanabilmek için hangi şartları taşımak gerekiyor? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

    KİM NE ZAMAN İKRAMİYE ALACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı Emekli ikramiyelerinin 2-7 Temmuz arasında hesaplara geçeceğini duyurmuştu.

    SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.



    DUL VE YETİMLERDE ÖDEME

    Emekliler kendi maaşlarını çekiyorlarsa 1100 lira, dul, yetim maaşı çekiliyorsa da paylarına düşen kısmı kadarını hak edecekler.

    ÖDEME TAKVİMİ

    9, 10, 11, 12 Temmuz tarihlerine rastlayan 2022 yılı Kurban Bayramı'nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle:

        1) 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü;

        - 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022,

        - 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022,

        2) 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,

        3) 4 (c) (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

        -1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

        -2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022,tarihinde ödenecek.
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        Haberler Ekonomi 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi hesaplara yattı mı? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ikramiye ödemesi ne zaman? 2022 dul, yetim, emekli ikramiye takvimi!
            SON DAKİKA