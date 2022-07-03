2022 hemşire, doktor, ebe maaşı TEFE TÜFE enflasyon farkı zammı kaç TL? Temmuz zammı ile emekli doktor, hemşire, ebe maaşları ne kadar oldu?

EMEKLİYE ZAM MEMURA ENFLASYON FARKI

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar Temmuz zammı alacak. Bunun yanında memur maaşları ise 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenecek.

Memur ve memur emeklisi için Temmuz zammı döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı belirlendi. Bu rakam Ocak ayında yüzde 7,5 olarak kayıtlara geçmişti.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN PAROLA: VATANDAŞLAR ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK

Ocak ayında 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket eden hükümet Temmuz ayı zam döneminde de aynı parolayla hareket ediyor. Bu bağlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekliden memura, ücretliden işçiye her kesimin gelirini artıracak düzenlemeler üzerinde duruyor.

TEMMUZ ZAMMI DÖNEMİNDE YÜZDE 3'LÜK EK ZAM

Temmuz zammı döneminde memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu dönemde de ek zam için çalışmalarını sürdürüyor.