TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyonu yüzde kaç? Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak? Temmuz kira artışı kaç TL oldu?

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketine göre, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki döneme göre artarak yüzde 64.59 oldu. Bir önceki dönemde Enflasyon Beklentisi yüzde 57.92 açıklanmıştı.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 33.28 olurken; bu anket döneminde yüzde 37.91 olarak kaydedildi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19.54, Haziran ayı anketinde ise yüzde 22.04 olarak gerçekleşti.