Yeni stajyer maaşları ne kadar oldu 2022? Temmuz Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları kaç TL? Zorunlu staj ücretleri zamlandı mı?

Okulu bitirmenin şartlarından biri de staj yapmak. Peki, Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları ne kadar oldu 2022? Yeni stajyer maaşları kaç TL? 2022 stajyer maaşı hesaplama!
YENİ STAJYER MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2022?
Temmuz asgari ücret ara zammının açıklanmasının hemen ardından stajyer ücretleri de belli olacak...
STAJYER MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
Stajyer öğrencilerin maaşı asgari ücret üzerinden hesaplandığı için maaş zamları da asgari ücrete bağlı olarak değişiyor. Maaş hesaplamasında o yılın net asgari ücret tutarından asgari geçim indirimi miktarı düşülür ve kalan net rakam üçe bölünerek meslek lisesi stajyer öğrencisinin alması gereken aylık maaş miktarı hesaplanır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesi, Yunanistan ile ilişkiler, 6'lı masa, ve gündeme ilişkin pek çok konu hakkında da önemli mesajlar verdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Madrid dönüşü yaptığı açıklama:
ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ SİZİN BEKLENTİNİZ NEDİR?
"Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz."
Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete enflasyon nedeniyle yapılacak ara zammın belirlenmesi için dün ikinci kez toplandı. Komisyonun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantısına işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ'in yanı sıra, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve hükümet yetkilileri katıldı.