Emekli memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? SSK Bağkur ikramiyeleri ne zaman yatacak? Temmuz Maaş ve ikramiye takvimi 2022!

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 35,64'e, memurların ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 28,14 fark ile yüzde 35,14'e çıktı.

Haziran ayının enflasyon rakamlarının açıklanması ile de emekli aylıklarına yapılacak kesin zam oranı belli olacak. Bunun için ise 4 Temmuz tarihi bekleniyor.