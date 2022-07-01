Emekli memur zammı hakkında aramalar hız kazandı. Öte yandan emekli ve memurlar maaşlarını bayramdan önce alıp almayacağını sorgulamaya başladı. Peki, Emekli memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? SSK Bağkur ikramiyeleri ne zaman yatacak? Temmuz Maaş ve ikramiye takvimi 2022!
EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada emekli ve memur maaş ödemelerinin bayram öncesi hesaplarda olacağını kaydetti.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? (SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI)
Bu yıl Kurban Bayramı 9 Temmuz 12 Temmuz arasında kutlanacak. Memur ve emekli maaş zamları ise 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından belli olacak.
Bu kapsamda 4 Temmuz Pazartesi günü zam oranı belli olan emekli maaşları 9 Temmuz'dan önce hesaplara yatmış olacak.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLUR?
Emekli maaş zammı için en önemli faktör yılın ilk altı ayında tespit edilen enflasyon oranları. 2021'de imzalanan toplu sözleşme kararı gereği yüzde 7 buçuk zammın yanı sıra okuşacak enflasyon farkı maaşlara zam olarak yansıtılacak.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre yılın ilk 5 ayındaki enflasyon 5 aylık enflasyon (Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs) yüzde 35.64 olarak gerçekleşti.