Asgari ücrete vergi desteği

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam çalışmalarını tamamladı. Yeni asgari ücret rakamının bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Taraflar asgari ücretteki artışın Gelir Vergisi'nden muaf tutulması konusunda anlaştı. Türk-İş enflasyon oranında bir artış talep ederken, TİSK işletmelerin içerinde bulunduğu koşulların da göz önünde bulundurularak dengeli bir artış istedi. Mevzuat gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. Yeni asgari ücret rakamının bugün açıklanması halinde artışın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olabilmesi için yönetmelik değişikliği gerekecek. Yeni asgari ücret rakamını bugün Başkan Erdoğan'ın İstanbul'da Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkan Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.

Hazal ATEŞ

PRİM İNDİRİMİNE DÜZENLEME

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775,62 lirasını sosyal güvenlik primi, 100,08 lirasını işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor. Primde indirim kararı alınırsa kanun değişikliği gerekiyor. Kanun değişikliğinin Temmuz ayında yapılması, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmasına engel teşkil etmeyecek.