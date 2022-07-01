Apartman görevlisi, kapıcı maaşları 2022 ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile apartman görevlisi maaşları kaç TL oldu 2022?

Apartman görevlisi maaşları 2022 ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile birlikte apartman görevlisi maaşları kaç TL oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Apartman görevlisi olarak çalışan binlerce kişi asgari ücret ara zammı sonrası maaşlarının ne kadar, kaç TL olacağını merak ediyor ve yoğun bir şekilde araştırıyor. Peki 2022 asgari ücret zammı ne kadar oldu, apartman görevlisi maaşlarını nasıl etkiledi? İşte konu hakkında merak edilen detaylar haberimizde...
APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI 2022 NE KADAR?
2022 yılı apartman görevlisi maaşları henüz belli olmadı. Asgari ücret ara zammının açıklanmasıyla birlikte apartman görevlisi maaşlarında da artış yaşanacak. Belirlenen yeni maaş miktarı haberimizde yer alacaktır...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına dün de devam etti. Yeni asgari ücret rakamının bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
Taraflar asgari ücretteki artışın önceki yıl olduğu gibi Gelir Vergisi'nden muaf tutulması konusunda anlaştı.
Bu ara zamla birlikte işsizlik maaşları, genel sağlık sigortası primleri, doğum borçlanması, engelli aylığı, rapor ücretleri, 65 yaş üstü aylıkları gibi pek çok kalem de güncellenecek.
Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde pazarlıklar dün de devam etti.
Türk-İş yeni asgari ücretin net 6 bin 391 liranın altında kalmamasını isterken, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işletmelerin içerinde bulunduğu koşulların da göz önünde bulundurularak dengeli bir artış yapılmasını istiyor.
1 TEMMUZ İTİBARİYLE GEÇERLİ OLACAK
Mevzuat gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor.
Yeni asgari ücret rakamının bugün açıklanması halinde, artışın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olabilmesi için yönetmelik değişikliğine gidildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmelikte asgari ücretin yürürlüğe girme tarihiyle ilgili ifadeler, "Asgari ücret başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" şeklinde değiştirildi.