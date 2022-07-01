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    • Ekonomi
    • 01.07.2022 10:51
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    • 01.07.2022 11:00
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    1 Temmuz asgari ücret net brüt zam oranı kaç TL oldu? Günlük asgari ücret net ne kadar oldu? Brüt NET maaş hesaplama 2022!

    Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı? Milyonlarca vatandaş bugün arama motorlarında bu soruya yanıt arıyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret ara zam görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi. Peki, asgari ücret zamlı ilk maaşları ne zaman ödenecek? Asgari ücret 2022 yılı net-brüt zam oranı günlük, aylık kaç TL? Günlük asgari ücret net ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Asgari ücret 2022 yılı net-brüt zam oranı günlük, aylık kaç TL?

    Asgari ücret zammı için geri sayım bugün sona erdi. Yaklaşık 7 milyon kişiyi yakından ilgilendirem asgari ücretle ilgili detaylar bugün netleşiyor. Başkan Erdoğan'ın 2022 asgari ücret ara zammını bugün açıklaması bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, 'Asgari ücret 2022 yılı net-brüt zam oranı günlük, aylık kaç TL? Asgari ücret zamlı ilk maaşları ne zaman ödenecek?' Sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte tüm merak edilenler...

    YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Tarafların bugün asgari ücret için son defa bir araya gelmesi, gelinen noktanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktarılması ve son değerlendirmeyi Erdoğan'ın yapması bekleniyor. Ardından Erdoğan önümüzdeki 6 ay geçerli olacak asgari ücreti yine sosyal taraflarla birlikte kamuoyuna duyuracak.

    ASGARİ ÜCRET ZAM BEKLENTİSİ NE KADAR?

    Yeni asgari ücret rakamını bugün Başkan Erdoğan'ın İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.

    Geçen yıl brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

        YÜZDE 25 ARTIŞ İLE 6255 TL OLACAK
        Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

        İşçi priminde indirim kararı alınırsa kanun değişikliği gerekiyor. Sabah'ta yer alan habere göre, artış oranında ise yüzde 20-25 ön plana çıkıyor. Buna göre, brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapıldığında asgari ücret brüt 6.004,80 lira, net 5.104 liraya çıkacak. Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 lira, net 5.316,75 lira olacak.

        ARTIŞ KISMİ VERGİDEN MUAF TUTULACAK NE ANLAMA GELİYOR?

        Yüzde 50'lik artışla 4 bin 253 lira ve üzerindekiler vergiler kalktı. Kanunda 4 bin 253 lira kadar olan vergiler kalktı. Artışı vergiye tabi. Artış kısmı vergiden muaf tutulacak diye bir düzenleme komisyondan geçecek.
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        Haberler Ekonomi 1 Temmuz asgari ücret net brüt zam oranı kaç TL oldu? Günlük asgari ücret net ne kadar oldu? Brüt NET maaş hesaplama 2022!
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