1 Temmuz asgari ücret net brüt zam oranı kaç TL oldu? Günlük asgari ücret net ne kadar oldu? Brüt NET maaş hesaplama 2022!

YÜZDE 25 ARTIŞ İLE 6255 TL OLACAK

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

İşçi priminde indirim kararı alınırsa kanun değişikliği gerekiyor. Sabah'ta yer alan habere göre, artış oranında ise yüzde 20-25 ön plana çıkıyor. Buna göre, brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapıldığında asgari ücret brüt 6.004,80 lira, net 5.104 liraya çıkacak. Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 lira, net 5.316,75 lira olacak.