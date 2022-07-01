1 Temmuz asgari ücret net brüt zam oranı kaç TL oldu? Günlük asgari ücret net ne kadar oldu? Brüt NET maaş hesaplama 2022!

Asgari ücret zammı için geri sayım bugün sona erdi. Yaklaşık 7 milyon kişiyi yakından ilgilendirem asgari ücretle ilgili detaylar bugün netleşiyor. Başkan Erdoğan'ın 2022 asgari ücret ara zammını bugün açıklaması bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, 'Asgari ücret 2022 yılı net-brüt zam oranı günlük, aylık kaç TL? Asgari ücret zamlı ilk maaşları ne zaman ödenecek?' Sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte tüm merak edilenler...
YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tarafların bugün asgari ücret için son defa bir araya gelmesi, gelinen noktanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktarılması ve son değerlendirmeyi Erdoğan'ın yapması bekleniyor. Ardından Erdoğan önümüzdeki 6 ay geçerli olacak asgari ücreti yine sosyal taraflarla birlikte kamuoyuna duyuracak.
ASGARİ ÜCRET ZAM BEKLENTİSİ NE KADAR?
Yeni asgari ücret rakamını bugün Başkan Erdoğan'ın İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.
Geçen yıl brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.