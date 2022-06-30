Kurban pazarlarında son durum ne? Kurban Bayramı'na günler kala hareketlilik arttı

'GÖZÜMÜZ KANTAR OLDU'

Bir başka besici Onur Tezel de, "Küçüklükten beri bu işi yapıyoruz. Bu sene yem, saman ve yakıt nedeniyle fiyatlar yükseldi. Ancak, talep canlı. 30 büyükbaş hayvan getirdik ve 20'sini sattık. Kilogram başına fiyat 60 TL-75 TL arasında. Bizim artık gözümüz kantar oldu. Hayvana baktığımız zaman ne kadar et çıkacağını biliyoruz. Buna göre fiyat veriyoruz. Sıkı pazarlık yapılıyor ama bizim de belirlediğimiz bir alt fiyat var. Bu sene dönünce hayvan almak zor olacağı için daha düşük satamayız" diye konuştu.