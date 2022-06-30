Kurban pazarlarında son durum ne? Kurban Bayramı'na günler kala hareketlilik arttı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 24 Haziran itibarıyla İstanbul'a girişlerine izin verilen besiciler, belediyelerin belirlemiş olduğu özel alanlarda satışlara başladı. Biz de, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki kurban pazarlarını ziyaret ederek hem bu seneki fiyat aralığını hem de besicilerin maliyetlerini araştırdık. Ağırlıklı olarak Erzurum, Kars, Ağrı ve Kastamonu gibi illerden gelen kurbanlıkların kilogram fiyatı bu sene ortalama 65 TL'yi buluyor.
İstanbul'daki pazarlarda büyükbaş hayvanlar 20 bin TL ila 65 bin TL arasında değişiyor. Küçükbaş hayvanlar da ağırlığına göre 2 bin 500 TL'den 6 bin TL'ye kadar alıcı buluyor. Geçtiğimiz yılki kilogram fiyatlarının 30-35 TL olduğu göz önüne alındığında, bu yıl kurbanlık fiyatları ortalama yüzde 100 artmış durumda. Besiciler fiyat artışında en büyük etkenlerin yem, saman ve yakıt fiyatları olduğunu belirtirken, hayvanları İstanbul'a getirme masraflarının yükseldiğinin de altını çiziyor.
KURBAN BAŞINA MASRAF 3 BİN TL
Besicilerden alınan bilgilere göre, bu sene belediyelerden kiralanan bir kurban çadırının fiyatı 12 bin TL'den 24 bin TL'ye çıkmış. Hayvanları taşımak için kamyon başına verilen ücret de 30 bin TL olmuş. İstanbul'daki kurban pazarına geldikten sonra yapılan yem ve personel masrafları da göz önüne alındığında toplam maliyetin 90 bin TL'ye ulaştığını belirten besiciler, bir kamyonda 30 büyükbaş olduğu düşünüldüğünde hayvan başına masraflarının ortalama 3 bin TL olduğu konusunda ortak görüş veriyor.