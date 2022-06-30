Kurban Bayramı'na az bir süre kala Kurban bayramı Emekli ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak? 2022 Emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu, kimlere kaç TL verilecek? soruları gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bu yıl Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlayacak. Bayramla birlikte emekliler de ikramiyelerine kavuşmuş olacak. Her yıl bayramdan önce hesaplara yatırılan ikramiyelerin bu yılki miktarı ve tarihi merak konusu oldu. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda tüm emekliler bin 100 liralık ikramiye almıştı. İşte İşte SSK ve Bağ-Kur 2022 Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri...