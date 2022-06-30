Haziran ayı enflasyon rakamları yüzde kaç? Haziran ayı enflasyon beklentisi ne oldu? TÜİK TEFE TÜFE Merkez Bankası enflasyon oranı...

Haziran ayı enflasyon oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Bu kapsamda Hziran ayının sonlarına gelmemizle birlikte vatandaşlar enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları ne kadar? 2022 Haziran enflasyon yüzde kaç oldu? İşte son dakika haberinin detayı...
ENFLASYON BEKLENTİSİ HAZİRAN 2022
Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Merkez Bankası'nın 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran ayına ilişkin enflasyon beklenti anketi sonuçlarında rakamlar paylaşıldı.
Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 64,59 oldu.