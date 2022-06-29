Emekli taban maaşı 3500 TL mi oldu? En düşük SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? SKK, Bağkur, Emekli Sandığı maaş hesaplama 2022!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığı ile ilgilli önerge değişikliğe gidildi. Böylece en düşük emekli aylığı 3500 TL oldu. Bu gelişmelerin ardından maaş hesaplama hakkında aramalar hız kazandı. Peki, En düşük SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli taban maaşı 3500 TL mi oldu? SKK, Bağkur, Emekli Sandığı maaş hesaplama 2022!
3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında önerge ile ilgili değişikliğe gidildi.
En düşük emekli maaşının 3500 liraya çıkarılması teklife eklendi.
Özlük ve mali haklara ilişkin torba kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alındı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA İLİŞKİN MADDE REVİZE EDİLDİ
Teklifin görüşmeleri esnasında en düşük emekli aylığına ilişkin madde emeklilerin lehine revize edildi.
2500 TL'DEN 3500 TL'YE YÜKSELTİLDİ
Torba kanun teklifine AK Parti imzası ile verilen önerge ile 2500 lira olan en düşük emekli maaşının 3500 liraya yükseltilmesi kabul edildi.
Teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle düzenleme hayata geçmiş olacak.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, teklif sahibi milletvekillerinin ve muhalefet milletvekillerinin en düşük emekli maaşının 3 bin liraya yükseltilmesini az bulduğunu dile getirerek, komisyon üyesi milletvekillerinin rakamın daha yüksek olması konusunda kendileriyle istişarede bulunduğunu belirtti.
Elitaş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yaptıkları istişareler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları değerlendirmeler sonucunda Cumhur İttifakı olarak en düşük emekli maaşının 3 bin 500 lira olmasını komisyon üyelerinin takdirine sunduklarını kaydetti.