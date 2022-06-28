İphone 14 çıktı mı? 2022 iPhone 14 serisinin özellikleri ve fiyat etiketleri!

İPHONE 14 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ DETAYLAR

Apple, bu yıl piyasaya süreceği iPhone 14 serisinde çentikli ekrandan vazgeçecek ve delikli ekran kullanacak. Öte yandan, yeni modellerin batarya kapasitelerine dair detaylar sızdırıldı. Apple ürünleriyle ilgili bilgiler veren ShrimpApplePro, Apple'ın tüm iPhone 14 modellerinin batarya kapasitelerinin artacağını söyledi.

Tasarım tarafına bakıldığında ise bu yıl Pro modelleri kendini öne çıkaracak. Zira artık ön tarafta yer alan ikonlaşan çentik yerine, kamera için bir delik, Face ID için de hap şeklinde 2. bir delik olacak. Ahize de ekranla kasa arasına yukarı kısma yerleştirilecek. iPhone 14 ve Plus modeli ise geçen yıl tanıtılan iPhone 13'ün selefine kıyasla yüzde 30 oranında küçültülen çentiğiyle birlikte gelecek.

İddiaya göre 14 Pro ve 14 Pro Max modelleri A16 Bionic işlemcisini kullanırken 14 ve 14 Plus, iPhone 13 serisinde kullanılan A15 Bionic işlemcisini kullanacak. Bu sene de 12 Megapiksel dizilimi yerine bir süre önce tasarım ve tescil çalışmaları ortaya çıkan 48 Megapiksellik kameralar bekleniyor.