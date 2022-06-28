Hangi maaşlar bayramdan önce yatacak 2022? KYK, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı?

Kurban Bayramı'na kısa süre kaldı. Vatandaşlar bayramdan önce maaşların yatıp yatmayacağını merak edip araştırmaya başladı. Bu kapsamda, "KYK, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı?" sorusu merak ediliyor. Müslüman alemi için son derece önemli olan Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Bayrama sayılı günler kala yüz binlerce kişi sosyal destek ödemelerinin ve maaşların erkene alınıp alınmayacağını araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı'ndan önce maaşlar yatar mı? İşte merak edilenler!
İŞŞSİZLİK MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?
İşsizlik maaşı her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için verilen işsizlik ödeneği her ayın 5'inde yatırılıyor.
İŞSİZLİK MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
İşsizlik maaşları her ayın 5'inde hesaplara yatırılmaya başlanıyor. İşsizlik maaşları PTT şubelerinden alınıyor. Daha önce bayramlarda işsizlik maaşı ödemeleri öne çekilmiş ve bayramdan önce hesaplara yatırılmıştı. Henüz maaşların erken yatması konu hakkında resmi açıklama yapılmadı.
KYK, EVDE BAKIM MAAŞI, 65 YAŞ AYLIĞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Ödemelerin erkene çekilmesi konusunda resmi açıklama bulunmuyor.